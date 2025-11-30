Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 15vom 30.11.2025
Folge 15: Im Auftrag der Liebe

23 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Ein wohlhabender Unternehmer wird erstochen in seiner Villa gefunden. Die Ehefrau gibt sich schockiert über den Tod ihres Mannes, aber der Schein trügt. Die Kommissare entdecken ihr erschütterndes Geheimnis: ein Video auf dem der Tote seine Frau quält. Hat sie ihn ermordet, um der Ehehölle zu entkommen?

SAT.1
