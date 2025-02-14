Entzug für die KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Entzug für die Kommissarin
22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Eine Prostituierte wird von ihrem Zuhälter als vermisst gemeldet. Zunächst deutet alles auf ein Sexualdelikt hin, doch die Spur führt in eine Therapiegruppe, an der die Prostituierte wegen ihrer Drogensucht teilnahm. Aus dieser Gruppe sind in den letzten Monaten insgesamt drei Frauen verschwunden. Rietz ermittelt verdeckt als Tablettensüchtige in der Therapiegruppe und verschwindet ebenfalls spurlos ...
