K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Rache bis zuletzt
23 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Kaum aus dem Gefängnis entlassen bedroht ein Ex-Häftling eine Zeugin. Sie hatte ihn mit ihrer Aussage wegen Doppelmordes ins Gefängnis gebracht. Trachtet er ihr nach dem Leben? Angeblich will er nur beweisen, dass er unschuldig im Knast saß, wofür er ihre Aussage braucht. Die Kommissare rollen den Fall von Neuem auf, finden aber keine Indizien, die den Mann entlasten könnten. Als die Zeugin dann auch noch tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, scheint der Täter schnell gefunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
