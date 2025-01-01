K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Zeuge wider Willen
23 Min.Ab 12
Vergewaltigt, ermordet und dabei auch noch gefilmt. Das alles ist einer jungen Frau widerfahren. Aufgrund einer Zeugenaussage machen die Ermittler schnell einen Verdächtigen ausfindig. Doch als sich herausstellt, dass der Zeuge den Kommissaren etwas verschweigt, kommt ein entscheidendes Indiz ans Tageslicht: Er hat den ganzen Vorfall gefilmt und will jetzt den Täter mit dem Video erpressen. Doch dieser ist ihm schon auf den Fersen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1