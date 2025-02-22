K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 144: Der letzte Drink
23 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Der Aufenthalt in einem neu eröffneten Hotel wird für die Gäste zur tödlichen Gefahr. Zunächst erleiden einige eine schwere Salmonellenvergiftung. Kurze Zeit später sterben zwei junge Männer an gepanschtem Wodka. Der Verdacht fällt auf den Besitzer eines konkurrierenden Hotels. Er sieht seine Existenz durch die Dumpingpreise des neuen Hotels gefährdet. Doch ist der Mann auch über Leichen gegangen, um seine Existenz zu sichern?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1