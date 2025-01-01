Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Des einen Freund, des anderen Feind

SAT.1Staffel 7Folge 23
Des einen Freund, des anderen Feind

Des einen Freund, des anderen FeindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 23: Des einen Freund, des anderen Feind

23 Min.Ab 12

Michael Naseband und Gerrit Grass nehmen an einem Fortbildungslehrgang teil. Der Seminarleiter ist ein angesehener Hauptkommissar und langjähriger Freund von Sewarion Kirkitadse. Kaum hat er mit seinem Unterricht begonnen, stürmen bewaffnete Männer den Raum und nehmen die Teilnehmer als Geiseln. Sie behaupten, der Seminarleiter sei in korrupte Machenschaften verwickelt. Und nicht nur er - der Staatsanwalt soll ebenfalls involviert sein ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen