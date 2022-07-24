K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Tödlicher Besuch
23 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12
Als ein Mann in einer fremden Wohnung ermordet wird, überführt man den Mieter der Wohnung als Täter. Aber er kennt den Toten angeblich nicht und hat aus Notwehr gehandelt.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1