K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Tödlicher Besuch
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Als ein Mann in einer fremden Wohnung ermordet wird, überführt man den Mieter der Wohnung als Täter. Aber er kennt den Toten angeblich nicht und hat aus Notwehr gehandelt. Der Fall erhält eine überraschende Wendung durch die Freundin des Opfers: Sie behauptet, der gefasste Täter habe sie kurz vor dem Mord vergewaltigt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
