K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnisvolle Informantin

SAT.1Staffel 7Folge 29
Geheimnisvolle Informantin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 29: Geheimnisvolle Informantin

23 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer wird brutal hingerichtet - er war ein international gesuchter Verbrecher. DNA-Spuren am Tatort führen die Kommissare zu einer jungen Frau. Sie weiß von Waffengeschäften, in die auch der Tote verwickelt war und bietet sich als Informantin an, um die Waffenhändler auffliegen zu lassen. Kommissar Ritter soll ihre Glaubwürdigkeit durch einen Undercover-Einsatz prüfen, aber bald eskaliert die Lage und die Informantin schwebt in tödlicher Gefahr ...

