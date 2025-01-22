Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Unschuldig schuldig

SAT.1Staffel 7Folge 38vom 22.01.2025
Unschuldig schuldig

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Unschuldig schuldig

23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Kommissar Ritter findet in seiner Badewanne die Leiche einer jungen Frau. Die Tote ist keine Unbekannte: Sie wurde als Zwangsprostituierte nach Deutschland gebracht. Während einer Razzia konnten die Kommissare sie aus den Fängen von Menschenhändlern befreien. Doch wie kommt sie in seine Wohnung? Und warum musste sie sterben?

