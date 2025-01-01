Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Märchenstunde

SAT.1Staffel 7Folge 45
Folge 45: Gefährliche Märchenstunde

22 Min.Ab 12

Kommissar Naseband soll einen mysteriösen Einbruch in ein Auktionshaus klären, als ihn die Videobotschaft eines Ex-Häftlings aus seinen Ermittlungen herausreißt: Der Kriminelle hat eine Frau entführt und erpresst nun Michael Naseband persönlich. Er soll die Unschuld des Mannes in einem früheren Fall beweisen - sonst tötet er seine Geisel!

