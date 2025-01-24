Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord hinter Gittern

SAT.1Staffel 7Folge 47vom 24.01.2025
Mord hinter Gittern

Mord hinter GitternJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Mord hinter Gittern

23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Als der Sozialpädagoge einer Jugendstrafanstalt erstochen wird, belasten Direktor, Beamte und Insassen einen der Häftlinge. Der beschuldigte Jugendliche hat ein gutes Motiv: Sein Bruder hatte sich vor einem Monat in seiner Zelle erhängt - nach einem erniedrigenden Anti-Aggressions-Seminar bei dem Sozialpädagogen. Hat er den Jugendlichen tatsächlich in den Tod getrieben und musste deshalb selbst sterben?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen