K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Mord hinter Gittern
23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Als der Sozialpädagoge einer Jugendstrafanstalt erstochen wird, belasten Direktor, Beamte und Insassen einen der Häftlinge. Der beschuldigte Jugendliche hat ein gutes Motiv: Sein Bruder hatte sich vor einem Monat in seiner Zelle erhängt - nach einem erniedrigenden Anti-Aggressions-Seminar bei dem Sozialpädagogen. Hat er den Jugendlichen tatsächlich in den Tod getrieben und musste deshalb selbst sterben?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1