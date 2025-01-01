K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Todesgrüße aus dem Knast
23 Min.Ab 12
Als ein Spielhallenbesitzer erschossen wird, entdecken die Kommissare in seinem Büro Drohbriefe von einem kürzlich entlassenen Sträfling, der wegen eines Banküberfalls einsaß. Dessen Komplize konnte nie gefasst werden. Handelt es sich bei dem Toten um den zweiten Täter von damals? Musste er sterben, weil er seinem Komplizen dessen Anteil der Beute verweigert hat? Doch die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der Tote nicht an dem Banküberfall beteiligt gewesen sein kann ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1