K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Mordauftrag für Rietz
23 Min.Ab 12
Ein berüchtigter Waffenhändler soll als Kronzeuge bei einem Prozess aussagen. Der Staatsanwalt befürchtet ein Attentat und setzt Alexandra Rietz und Michael Naseband zum Schutz des Zeugen ein. Tatsächlich können sie im Vorfeld einen Verdächtigen festnehmen, der über geheimes Insiderwissen verfügt, seine Hintermänner aber nicht preisgeben will. Woher hat er die Informationen, und welche Personen sind an dem Komplott beteiligt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1