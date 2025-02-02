Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnis einer Schülerin

SAT.1Staffel 7Folge 77vom 02.02.2025
Geheimnis einer Schülerin

Geheimnis einer SchülerinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Geheimnis einer Schülerin

23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12

Eine Schülerin wird tot in einem Wohnheim gefunden. Was zunächst nach Selbstmord aussieht, entpuppt sich schnell als Mord. Unter Verdacht gerät eine Mitschülerin der Toten, doch sie wiederum beschuldigt den Hausarzt des Mädchens. Er soll die tote Schülerin sexuell missbraucht haben. Der Arzt gibt den Sex mit der Schülerin zu - aber sie habe ihn dazu gezwungen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen