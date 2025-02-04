Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Frauenjäger

SAT.1Staffel 7Folge 82vom 04.02.2025
Der Frauenjäger

Folge 82: Der Frauenjäger

23 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Ein junger Mann verschwindet spurlos - alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Kommissare machen in der Wohnung des Vermissten eine interessante Entdeckung: Er hat über seine zahlreichen Freundinnen genauestens Buch geführt. Der Mann hat sie nicht nur betrogen, sondern einigen hat er auch viel Geld abgezockt ...

SAT.1
