K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Penelopes Geheimnis
23 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Blutlache in einem Stundenhotel - von einer verletzten Person oder einer Leiche fehlt jedoch jede Spur. Kurz darauf wird in einem Park ein toter Mann entdeckt. Tatsächlich ist es sein Blut, das im Zimmer gefunden wurde. Einziger Anhaltspunkt ist die Reservierungsliste des Hotels, doch die Frau, die das Zimmer in der Todesnacht bewohnte, hatte unter falschem Namen eingecheckt. Wer ist diese mysteriöse Unbekannte und was ist in dem Zimmer passiert?
