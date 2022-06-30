Rettung vom Sternekoch: Frank Rosins größte HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 18: Rettung vom Sternekoch: Frank Rosins größte Herausforderungen
49 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Seit 20 Jahren hilft Sternekoch Frank Rosin Wirten mit ihren Restaurants aus der Klemme und verschafft ihnen damit oft den ersehnten Erfolg. Doch immer wieder gibt es Fälle, bei denen selbst der Profi an seine Grenzen stößt. Das "K1 Magazin" stellt Rosins fünf größte Herausforderungen der letzten Jahre vor. Und: Rauchfreie Grills im Test / Schimmel-Quesadilla oder Maden-Taco: Die außergewöhnlichsten Spezialitäten Lateinamerikas
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins