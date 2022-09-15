Schwimmen, Rutschen, Saunieren: Wellness- und Erlebnisbäder im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 29: Schwimmen, Rutschen, Saunieren: Wellness- und Erlebnisbäder im Test
48 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Wellness- und Erlebnisbäder bieten Erholung und Entertainment für die ganze Familie. Gerade im Herbst kann man in der Saunalandschaft die Seele baumeln lassen oder auf den Wasserrutschen Spaß und Action erleben. Doch wie viel bekommt man für sein Geld, und welche Einschränkungen gibt es aufgrund der aktuellen Energiekrise? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen Deutschlands. Und: Sexmythen: "Männer mit Glatze sind potenter" - wahr oder falsch?
