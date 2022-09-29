Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 31vom 29.09.2022
Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?

Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 31: Mystery-Boxen aus dem Internet: echte Schnäppchen oder nur Abzocke?

51 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12

Aktuell schießen die Preise für Lebensmittel, Energie & Co in die Höhe, was für eine Rekord-Inflation sorgt. Da kommen Schnäppchen wie gerufen: Mit sogenannten Mystery- oder Überraschungsboxen soll man angeblich ordentlich Geld sparen können. Man kauft sie online zu einem Fixpreis, weiß aber nicht genau, was man bekommt. Abzock-Experte Peter Giesel und Reporterin Gloria Gotz testen drei Boxen. Und: Stromfresser & Stromsparer: Wie einfache Tricks Energiekosten senken

Weitere Folgen in Staffel 2022

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen