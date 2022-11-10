Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 37vom 10.11.2022
Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?

Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 37: Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?

48 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Bevor Soldaten ihren Dienst im Heer, in der Luftwaffe oder der Marine antreten, müssen sie in einer dreimonatigen Grundausbildung beweisen, dass sie für die Bundeswehr geeignet sind. Viele der Rekruten kommen dabei an ihre mentalen und körperlichen Grenzen. Das "K1 Magazin" begleitet das Geschehen am Truppenübungsplatz. Und: Für den Ernstfall gerüstet: Wie gut sind fertig gepackte Notfallrucksäcke? / Steuergeldverschwendung in Berlin: Fehlplanung im Regierungsviertel!

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen