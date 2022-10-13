Zum Inhalt springenBarrierefrei
Konnte Frank Rosin Pizzabäckerin Nicole helfen?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 33vom 13.10.2022
48 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12

In Hamburg steckt Pizzabäckerin Nicole mit ihrem Lokal tief in den roten Zahlen. Die gelernte Vergolderin braucht zu lange für jede Pizza und eine professionelle Ausstattung fehlt. Im Februar 2022 kam Frank Rosin zu Hilfe, brachte ihr Tempo bei und möbelte ihre Küche auf. Doch wie gut setzte die 58-Jährige die Ratschläge des Sternekochs um? Das "K1 Magazin" hat Nicole noch einmal besucht. Und: Die erstaunlichsten Fakten zu italienischen Spezialitäten / Sparen beim Einkaufen

