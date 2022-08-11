Peter Giesel entlarvt die häufigsten TouristenfallenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 24: Peter Giesel entlarvt die häufigsten Touristenfallen
48 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12
Urlauber werden im Ausland nicht selten Opfer von Trickbetrügern und dubiosen Geschäftemachern. Peter Giesel zeigt bei seinem Einsatz weltweit, wo Touristen überall abgezockt werden. Doch wie verhält man sich, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist? Und: Wellenreiten, Wakeboarden & Co: Action und Fun am Badesee / Smartphone-Zubehör für unter 40 Euro im Test - vom wasserdichten Lautsprecher bis zum Foto-Drucker
