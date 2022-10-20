Rosins emotionalster Fall: Wie geht's weiter mit dem Glückauf GrillJetzt kostenlos streamen
Folge 34: Rosins emotionalster Fall: Wie geht's weiter mit dem Glückauf Grill
48 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
40 Jahre lang führte Marlies Rosin den Glückauf-Grill in Dorsten. Ihr Sohn, Sternekoch Frank Rosin, bezeichnet die Pommesbude als sein "Kinderzimmer". Rund ein Jahr lang stand der Laden leer. Nun hilft Frank Rosin bei der Renovierung und der Suche nach einem neuen Wirt. Ist das die Rettung für den Traditions-Imbiss? Und: Pommes, Döner, Flammkuchen: Fast Food-Pioniere in Deutschland! / Energie sparen beim Kochen: So reduzieren wir die Stromkosten!
