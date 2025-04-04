K11 - Die neuen Fälle
Folge 36: #FindetSusi
23 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
#FindetSusi: Eine erfolgreiche Podcasterin verschwindet spurlos. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter finden heraus, dass die Vermisste zur Verurteilung eines Serienkillers beigetragen hat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen