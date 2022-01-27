K11 - Die neuen Fälle
Folge 93: Spiel mit dem Feuer
23 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
Spiel mit dem Feuer: Kommissar Michael Naseband und sein Sohn Mike ermitteln als Duo. Aus einer brennenden Scheune rettet Mike eine hübsche Unbekannte vor dem sicheren Tod. Schnell steht fest, der Brand war kein Unfall und Mike ist plötzlich mittendrin in den illegalen Verstrickungen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen