SAT.1Staffel 4Folge 70vom 07.11.2025
22 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Auf dem jährlichen Sommerfest wird ein Mann vor den Augen seiner Verlobten mit einer Armbrust erschossen! Wollte ein liebeskranker Nebenbuhler das Opfer aus dem Weg räumen? Als die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter zwischen Vorurteilen und Eifersucht auf die Wahrheit stoßen, steht das nächste Unglück bereits vor der Tür ...

SAT.1
