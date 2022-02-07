Spionin im KinderzimmerJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 5: Spionin im Kinderzimmer
23 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
Im eigenen Bett und im Schlaf erschossen - so finden die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm ein älteres Ehepaar in deren Villa vor. Als die Ermittler das Überwachungsvideo auswerten, trauen sie ihren Augen nicht: Die kleine Enkelin der Toten hat den Mörder - einen Clown - selbst ins Haus gelassen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen