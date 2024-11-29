Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis dass ein Mord uns scheidet

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 29.11.2024
Folge 6: Bis dass ein Mord uns scheidet

23 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ein Geschäftsmann wird ermordet. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband haben zunächst leichtes Spiel, denn die Assistentin des Opfers gesteht sofort den Mord. Kurz darauf behauptet allerdings auch ihr Ehemann, der Täter zu sein. Jetzt ist die Frage: Wer von ihnen lügt und warum?

