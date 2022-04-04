Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Mantel des Schweigens

SAT.1Staffel 4Folge 14vom 04.04.2022
Folge 14: Mantel des Schweigens

23 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12

In einem Dorf erblüht für eine Frau nicht nur die große Liebe, sondern auch der Zorn der Dorfbewohner. Nach mehreren Angriffen auf sie und ihre Tochter, erhält sie eine blutige Morddrohung. Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler nehmen die Ermittlungen auf. Doch sie prallen gegen eine Mauer des Schweigen.

