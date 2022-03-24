Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die stumme Zeugin

SAT.1 Staffel 4 Folge 21 vom 24.03.2022
Folge 21: Die stumme Zeugin

23 Min. Folge vom 24.03.2022 Ab 12

Die Direktorin einer Schule wird auf dem Pausenhof niedergeschlagen und mit abgeschnittenen Haaren aufgefunden. Einzige Zeugin des Überfalls ist eine gehörlose Frau. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler ermitteln rund um die Schule. Einige der Schüler geraten in Verdacht. Wer hat die Direktorin attackiert und gedemütigt und vor allem warum?

