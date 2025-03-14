K11 - Die neuen Fälle
Folge 15: Die Schneekönigin
23 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Einen Tag nach der Wahl zur Schneekönigin beginnt für die Kommissare Robert Ritter und Charlotte Fuchs ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine leblose Frau im Abendkleid wird blutüberströmt im Wald aufgefunden. Als die Kommissare am vermeintlichen Tatort ankommen, fehlt von der mysteriösen Frau jedoch jede Spur. Wo ist die Schönheitskönigin und wer trachtet ihr nach dem Leben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen