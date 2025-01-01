K11 - Die neuen Fälle
Folge 9: Nicht gerecht
23 Min.Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Daniela Stamm werden zu einer bewaffneten Geiselnahme gerufen. Doch es gibt keine Forderungen und der Geiselnehmer ergibt sich widerstandslos. Fall gelöst? Nicht ganz, denn plötzlich ist das Scharfschützengewehr weg und alles Teil eines viel größeren Plans ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen