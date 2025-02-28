Tödliche SchlittenfahrtJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 17: Tödliche Schlittenfahrt
23 Min. 28.02.2025 Ab 12
Auf einer romantischen Kutschenfahrt mit einer seiner zahlreichen Geliebten wird der dorfbekannte Schürzenjäger kaltblütig erschossen. Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm treffen bei ihren Recherchen auf schlüpfrige Fotos, jede Menge Gerüchte und Dorfbewohner, die scheinbar kein Interesse an der Lösung des Falles haben ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen