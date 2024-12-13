K11 - Die neuen Fälle
Folge 10: Irrwege
23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Eine verzweifelte Mutter ruft die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler zu Hilfe. Sie glaubt, ihr Sohn habe sich erhängt. Aber die Ermittler finden bloß eine Puppe mit einer Drohung im Baum. Alles deutet auf eine Verbindung zu einem Einbruch hin, doch weder der Teenager noch der Tatort können gefunden werden ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen