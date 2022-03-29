Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die letzte Hüttengaudi

SAT.1Staffel 4Folge 18vom 29.03.2022
Die letzte Hüttengaudi

K11 - Die neuen Fälle

Folge 18: Die letzte Hüttengaudi

23 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12

Eine lustige Hüttengaudi wird schlagartig zum Albtraum, als eine junge Arzthelferin während ihres Auftritts plötzlich tot zusammenbricht. Die Kommissare Stamm und Ritter zweifeln an der Diagnose "Herzinfarkt" und gehen dem ganzen auf die Spur. Schnell gerät der Exfreund der Toten ins Visier. Doch war es wirklich ein Mord aus unerfüllter Liebe?

