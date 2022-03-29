K11 - Die neuen Fälle
Folge 18: Die letzte Hüttengaudi
23 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Eine lustige Hüttengaudi wird schlagartig zum Albtraum, als eine junge Arzthelferin während ihres Auftritts plötzlich tot zusammenbricht. Die Kommissare Stamm und Ritter zweifeln an der Diagnose "Herzinfarkt" und gehen dem ganzen auf die Spur. Schnell gerät der Exfreund der Toten ins Visier. Doch war es wirklich ein Mord aus unerfüllter Liebe?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen