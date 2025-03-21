K11 - Die neuen Fälle
Folge 16: (K)eine Hochzeit
25 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Ein Pfarrer und seine Dorfgemeinde werden bedroht: Keine Hochzeiten mehr! Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter heiraten zum Schein, um den Täter aus der Reserve zu locken. Doch als Schüsse während der "Traumhochzeit" fallen, wird den Kommissaren eins klar: Der Täter schreckt vor nichts zurück.
Weitere Folgen in Staffel 4
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
