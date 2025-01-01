Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Das verfluchte Haus

SAT.1Staffel 4Folge 13
Das verfluchte Haus

Das verfluchte HausJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 13: Das verfluchte Haus

23 Min.Ab 12

Ein junges Ehepaar wird seit dem Einzug ins neue Haus vom Pech verfolgt. Zuerst ein Einbruch, dann vergiftet jemand ihren Hund und schließlich wird ihre Garage in Brand gesetzt und der Hausherr schwer verletzt. Seine hochschwangere Frau ist davon überzeugt, dass ihr Zuhause verflucht ist. Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler begeben sich auf Spurensuche in der düsteren Vergangenheit des Hauses.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen