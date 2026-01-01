Kathis Tierwelt
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Kathis Tierwelt
In „Kathis Tierwelt“ gibt Tierexpertin Katharina Miklauz Tipps rund um das Leben mit Hunden. Die Staffel greift typische Alltagssituationen auf vom Welpenstart bis zu Training und Ernährung und zeigt verständlich, worauf es wirklich ankommt.
Genre:Tiere, Wissenschaft
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PetCo GmbH
Enthält Produktplatzierungen
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