Katholischer Weihnachtsgottesdienst mit Papst Leo XIV.Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 137: Katholischer Weihnachtsgottesdienst mit Papst Leo XIV.
127 Min.Folge vom 25.12.2025
Der Weihnachtsgottesdienst im Petersdom wurde in diesem Jahr erstmals von Papst Leo XIV. geleitet. Er erweiterte außerdem das zuletzt für die Päpste übliche liturgische Weihnachtsprogramm: Erstmals seit Mitte der 1990er Jahre hat der Papst am Vormittag des Christtags wieder eine öffentliche Messe im Petersdom gefeiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Katholischer Gottesdienst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0