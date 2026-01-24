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Katholischer Gottesdienst

Weihe und Amtseinführung des Wiener Erzbischofs Josef Grünwidl

ORF2Staffel 1Folge 147vom 24.01.2026
Weihe und Amtseinführung des Wiener Erzbischofs Josef Grünwidl

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Katholischer Gottesdienst

Folge 147: Weihe und Amtseinführung des Wiener Erzbischofs Josef Grünwidl

226 Min.Folge vom 24.01.2026

Unter dem festlichen Geläut der Pummerin wird am 24. Jänner im Stephansdom in Wien der gebürtige Niederösterreicher und ehemalige Pfarrer von Perchtoldsdorf Josef Grünwidl feierlich zum Bischof geweiht und in sein Amt als 33. Erzbischof von Wien eingeführt. Die Weiheliturgie leitet sein Vorgänger im Bischofsamt, Kardinal Christoph Schönborn.

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