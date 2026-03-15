Katholischer Gottesdienst: "Denn du bist bei mir"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 157: Katholischer Gottesdienst: "Denn du bist bei mir"
45 Min.Folge vom 15.03.2026
Gottes Schutz und Geborgenheit - auch für Menschen, die selbst täglich für Sicherheit sorgen - stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes mit der Polizeiseelsorge in Wien. Polizeiseelsorger Rudolf Prokschi spricht in der Predigt über den Guten Hirten aus dem Psalm 23. "Es ist Jesus Christus, er ist immer für uns da", sagt er. Das Wirken der Polizistinnen und Polizisten sowie der Seelsorgenden versteht er als Teilhabe am Hirte-Sein Jesu. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Bläserensemble und der Combo der Polizeimusik Wien unter der Leitung von Stefan Gottwald und Gert Kolaja.
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