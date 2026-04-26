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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst: "Jesus, unsere Tür"

ORF2Staffel 1Folge 169vom 26.04.2026
Katholischer Gottesdienst: "Jesus, unsere Tür"

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Katholischer Gottesdienst

Folge 169: Katholischer Gottesdienst: "Jesus, unsere Tür"

45 Min.Folge vom 26.04.2026

Die Gemeinde feiert gemeinsam mit Pater Peter Rinderer. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Schönberg unter der Leitung von Karl Mark sowie von der Musikkapelle Schönberg unter Kapellmeister Alfons Tanzer. Zu hörenwaren Lieder unter anderem aus dem Gesangbuch "Gotteslob".

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