Katholischer Gottesdienst: "Jesus, unsere Tür"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 169: Katholischer Gottesdienst: "Jesus, unsere Tür"
45 Min.Folge vom 26.04.2026
Die Gemeinde feiert gemeinsam mit Pater Peter Rinderer. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Schönberg unter der Leitung von Karl Mark sowie von der Musikkapelle Schönberg unter Kapellmeister Alfons Tanzer. Zu hörenwaren Lieder unter anderem aus dem Gesangbuch "Gotteslob".
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