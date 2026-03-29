Katholischer Palmsonntagsgottesdienst: "Im Jubel gefeiert - im Leid getragen"Jetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 159: Katholischer Palmsonntagsgottesdienst: "Im Jubel gefeiert - im Leid getragen"
60 Min.Folge vom 29.03.2026
Die Gemeinde feierte mit Pfarrer und Dechant Josef Allmaier. Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche. Hosanna-Rufe und Palmzweige erinnerten im Gottesdienst an den umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem. Doch Glaube lebt nicht nur von Begeisterung, sondern auch von Treue im Alltag, sagte Pfarrer Allmaier. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Klarinettenensemble "Clarino Berige" der Trachtenkapelle Berg im Drautal. Es erklangen Lieder aus der Kärntner Tradition und aus dem Gesangbuch Gotteslob.
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