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Katholischer Gottesdienst

Katholischer Palmsonntagsgottesdienst: "Im Jubel gefeiert - im Leid getragen"

ORF2Staffel 1Folge 159vom 29.03.2026
Katholischer Palmsonntagsgottesdienst: "Im Jubel gefeiert - im Leid getragen"

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Folge 159: Katholischer Palmsonntagsgottesdienst: "Im Jubel gefeiert - im Leid getragen"

60 Min.Folge vom 29.03.2026

Die Gemeinde feierte mit Pfarrer und Dechant Josef Allmaier. Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche. Hosanna-Rufe und Palmzweige erinnerten im Gottesdienst an den umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem. Doch Glaube lebt nicht nur von Begeisterung, sondern auch von Treue im Alltag, sagte Pfarrer Allmaier. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Klarinettenensemble "Clarino Berige" der Trachtenkapelle Berg im Drautal. Es erklangen Lieder aus der Kärntner Tradition und aus dem Gesangbuch Gotteslob.

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