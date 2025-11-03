Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kings Of Cash - Die Pfandleiher

Falsch, Fälschung … Anzeige

DMAXFolge vom 03.11.2025
Falsch, Fälschung … Anzeige

Falsch, Fälschung … AnzeigeJetzt kostenlos streamen

Kings Of Cash - Die Pfandleiher

Folge vom 03.11.2025: Falsch, Fälschung … Anzeige

44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

In Berlin will ein Mann eine Luxusuhr inklusive Papiere und Originalverpackung in bare Münze verwandeln. Doch Pfandleiherin Franzi Weinberg bemerkt Unstimmigkeiten und schöpft Verdacht. Auch in Bochum wirft die angebotene Ware Fragen auf. Daniela Löschner reagiert im Ruhrpott konsequent. Wer nachweislich täuscht, muss mit einer Anzeige rechnen. Und in Siegburg nimmt das Tagesgeschäft eine makabere Wendung. Ein langjähriger Kunde bringt einen Sarg in den Laden. Nach dem Kopfschütteln folgt die Frage: Blättern die „Kings of Cash“ Bargeld auf den Tisch?

Alle verfügbaren Folgen