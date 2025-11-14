Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kings Of Cash - Die Pfandleiher

Wiedersehen macht Kasse

DMAXFolge vom 14.11.2025
Wiedersehen macht Kasse

Wiedersehen macht KasseJetzt kostenlos streamen

Kings Of Cash - Die Pfandleiher

Folge vom 14.11.2025: Wiedersehen macht Kasse

44 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Wenn das Geld knapp wird, landen auch Fahrzeuge im Pfandhaus. In dieser Folge handelt es sich um ein ungewöhnliches Modell. Axel Zoor freut sich in Offenburg auf eine Probefahrt in einem zum Wohnmobil umgebauten Feuerwehrauto. In Nürnberg möchte ein Mann im ältesten Kfz-Leihhaus Deutschlands einen Bentley auslösen. In Siegburg plant eine Frau, mit dem Verkauf ihres Schmucks einen Traktor zu finanzieren. Und in Bochum lautet die Devise: „Wiedersehen macht Kasse!“ Dort steht eine Kundin bereits zum 74. Mal am Ladentresen. Kommen beide Seiten erneut ins Geschäft?

