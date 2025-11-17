Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 17.11.2025: Das Geschenk der Prinzessin
44 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Liebenswerte Zeitgenossen und Geschichten mitten aus dem Leben: Im Pfandhaus wandern nicht immer exorbitant hohe Beträge über den Tresen. Aber in Bochum reicht die Leihsumme immerhin aus für einen Friseurbesuch. In der Hauptstadt bringt ein Stammkunde in dieser Folge seinen Hund mit in den Laden. Franzi Weinberg reagiert auf die Flirtversuche des Herrn mit typischem Berliner Humor. Und Niklas Bode macht in Siegburg ausnahmsweise einen Hausbesuch, denn das Angebot ist sehr verlockend. Der Kunde bietet Schätze der Tempelritter zur Begutachtung an.
