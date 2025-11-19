Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kings Of Cash - Die Pfandleiher

DMAX
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Antik oder minderwertiger Plunder? Axel Zoor und Daniel Lieser nehmen in Offenburg eine Steinschlosspistole unter die Lupe. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Niklas Bode verlässt sich in Siegburg bei der Begutachtung eines Gemäldes auf die Fachkenntnis einer Expertin. Denn auch ältere Kunstwerke erzielen nicht zwangsläufig hohe Preise. Und Franzi Weinberg prüft in Berlin-Tempelhof sorgfältig ein Notebook in Originalverpackung. Bei einem ähnlichen Geschäft wurde die Pfandleiherin vor Jahren bereits einmal getäuscht.

