Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 04.11.2025: Asche für Amore
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
In Offenburg treffen am Valentinstag Gefühle und Geldnot aufeinander. Ein junges Paar plant, mit dem Verkauf von Modeschmuck einen romantischen Abend zu finanzieren. Axel Zoor kalkuliert großzügig. Spülen die Pfandobjekte ausreichend Cash ins Portemonnaie? In Berlin-Tempelhof geht es in dieser Folge nicht ganz so harmonisch zu. Dort hat ein Mann Eheringe zu Geld gemacht. Seine Frau möchte die Schmuckstücke auslösen. Aber dafür benötigt die Dame einen Pfandschein. Und in Siegburg belastet eine ausgeprägte Sammlerleidenschaft die Beziehung eines Ehepaars.
