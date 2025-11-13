Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 13.11.2025: Das Luxusuhren-Roulette
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Luxusuhren sind als Beleihungsobjekte gefragt, denn sie erzielen bei Versteigerungen häufig hohe Preise – vorausgesetzt, sie sind echt. Entspricht die Ware in Bochum den Anforderungen? In Siegburg wird gründlich geprüft und kalkuliert. Wie viel Bargeld kann Niklas Bode für eine Rolex anbieten, die auf dem Markt für rund 13 000 Euro gehandelt wird? Und in Offenburg wurde telefonisch ein Exemplar der Marke Chopard angekündigt. Aber dann betritt der Kunde mit einer gewöhnlichen Modeuhr von Jacques Lemans den Laden. Die Enttäuschung ist entsprechend groß.
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
